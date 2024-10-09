كلام أميركي عن لبنان.. ماذا فيه؟

قال البيت الأبيض إنه "من غير الممكن بالنسبة لنا أن نرى لبنان يتحول إلى غزة أخرى ولن يحدث ذلك"، فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن على إسرائيل تجنب أي هجوم في لبنان شبيه بالذي تشنه في قطاع غزة.

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ويأتي هذا التصريح بعدما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لبنان بدمار شبيه بذلك اللاحق بغزة.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين: "أقول بوضوح كبير يجب ألا يحصل تحرك عسكري في لبنان يشبه ما يحصل في غزة وتكون نتيجته كتلك المسجلة في غزة".



وأتى تصريح ميلر رداً على سؤال بشأن مقطع مصور نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، قال فيه للبنانيين: "لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يسقط في هاوية حرب طويلة ستؤدي إلى دمار ومعاناة كالذين تشهدهما غزة".



"قلق بالغ" على غزة ويأتي هذا التصريح بعدما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لبنان بدمار شبيه بذلك اللاحق بغزة.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين: "أقول بوضوح كبير يجب ألا يحصل تحرك عسكري في لبنان يشبه ما يحصل في غزة وتكون نتيجته كتلك المسجلة في غزة".وأتى تصريح ميلر رداً على سؤال بشأن مقطع مصور نشره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، قال فيه للبنانيين: "لديكم فرصة لإنقاذ لبنان قبل أن يسقط في هاوية حرب طويلة ستؤدي إلى دمار ومعاناة كالذين تشهدهما غزة".

على صعيد آخر، قال ميلر إن الولايات المتحدة بـ"قلق بالغ" بشأن الوضع الإنساني في شمال غزة، وتابع: "نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة برمّته، ونشعر بقلق خاص بشأن الوضع الإنساني في شمال القطاع، ويمكنني أن أقول لكم إنه كان موضوع بعض المناقشات العاجلة بين حكومتينا".



وذكر أنّ إسرائيل "ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي السماح بدخول الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة، ونتوقع منهم احترام هذه الالتزامات".