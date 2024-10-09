بعد إشكال عين المريسة.. توضيحٌ من "قوى الأمن"

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بياناً أوضحت فيه ملابسات الإشكال الذي حصل في منطقة عين المريسة، مساء اليوم الأربعاء.

وفي بيانها، قالت قوى الأمن إنه "جرى تناقل خبر وقوع إشكال بين النازحين وقوى الأمن الداخلي على كورنيش عين المريسة على خلفية ازالة الخيم التابعة لهم"، وأضافت: "يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح أنه بعد ازدياد أعداد النازحين على الكورنيش البحري، عمد بعض الأشخاص على استغلال الوضع واستحداث العديد من البسطات المتنوعة في المحلّة مما أدى الى تفاقم االفوضى والازدحام، فعملت قوى الأمن على ازالة هذه المخالفات".

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