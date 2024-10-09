اغتيال قياديّ من "حزب الله" في سوريا.. من هو؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، استهداف أدهم جحوت، القيادي في "حزب الله" - فرع القنيطرة في سوريا، وذلك بواسطة غارة نفذها سلاح الجو.

وزعم جيش العدو أن جحوت نقل معلومات من مسؤولي الحكومة السورية إلى "حزب الله" وذلك إلى جانب معلومات جمعها على الجبهة السورية من أجل استخدام القوة ضدّ إسرائيل في هضبة الجولان السوري المحتل.