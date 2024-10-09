Advertisement

لبنان

في يوم اغتيال نصرالله.. هذا ما فعله "حزب الله" عبر برّي

Lebanon 24
09-10-2024 | 15:36
A-
A+
Doc-P-1259780-638641138298516270.jpeg
Doc-P-1259780-638641138298516270.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مصدر حكومي لبناني وكالة فرانس برس، الأربعاء، أن حزب الله أبلغ السلطات اللبنانية موافقته على وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في اليوم الذي استشهد فيه أمين عام الحزب الشهيد السيد حسن نصرالله بغارات إسرائيلية.
Advertisement

ومنذ استشهاد نصرالله، يوم 27 أيلول في الضاحية الجنوبية، لم تجر الحكومة "أي اتصالات مع حزب الله"، وفق المصدر الذي تحفّظ عن كشف هويته.

وقال المصدر الحكومي للوكالة، إن "حزب الله أبلغ رسميا الحكومة اللبنانية عبر رئيس البرلمان نبيه بري في 27 أيلول موافقته على المبادرة الدولية من أجل وقف إطلاق النار".

ولطالما كرّر حزب الله على لسان أمينه العام السابق قبل اغتياله أن الجبهة التي فتحها مقاتلوه من جنوب لبنان ضد إسرائيل "إسنادا لغزة"، لن تتوقف قبل وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودعت الولايات المتحدة وفرنسا في بيان وقعته أيضا اليابان وقطر والسعودية والإمارات في 26 أيلول، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لإفساح المجال أمام الدبلوماسية".

وأبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اليوم اللاحق أثناء وجوده في الأمم المتحدة محاوريه الدوليين بموافقة حزب الله.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكّد في خطابه في الأمم المتحدة، نفس اليوم، عزم إسرائيل على مواصلة قصف حزب الله في لبنان.

وشنّت إسرائيل بعد ساعات من ذلك غارات جوية مدمّرة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، أسفرت عن استشهاد الأمين العام لحزب الله مع آخرين.

وفي موقف لافت، الثلاثاء، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة متلفزة "نؤيد الحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس بري وعنوانه الأساسي وقف إطلاق النار"، من دون أن يربطه مباشرة بوقف لإطلاق النار في غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2024-10-09
17:16 | 2024-10-09
16:56 | 2024-10-09
16:55 | 2024-10-09
16:50 | 2024-10-09
16:18 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24