شهداء وأشلاء.. حصيلة محدثة لغارة العدو الإسرائيلي على الوردانية

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن فيه أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة الوردانية أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح إضافة إلى اشلاء يتم العمل على تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الـ DNA.