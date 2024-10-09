هل تساعد الخماسية بتنفيذ بيان الثلاثي؟

كتب معروف الداعوق في" اللواء": استبشر اللبنانيون بريق أمل بالبيان الثلاثي الصادر عن لقاء بري وميقاتي ووليد جنبلاط الاسبوع الماضي. وتم تطويق البيان فور صدوره من أكثر من جهة، بعض المعارضين والمستقلين اعتبره منقوصا وغامضا، ويحتمل أكثر من تفسير، لاسيما بعدما استلحقه ميقاتي من بكركي بموقف يدعو الى لقاء حواري بين جميع الاطراف للتفاهم على مرشح توافقي، يسبق الانتخابات، ما يعني في نظر هؤلاء العودة إلى الشرط المسبق المطروح سابقا، وهو لم يرد في مضمون البيان الثلاثي، لا من قريب ولا من بعيد. وينطلق الحراك السياسي الداخلي على أكثر من خط، ان كان باللقاءات التي يعقدها بري مع العديد من ممثلي الكتل النيابية، او الزيارات التي تجريها كتلة اللقاء الديموقراطي مع القوات والكتائب وغيرهم، لتذليل العقبات وتوضيح مضمون البيان الثلاثي، واقناع المعترضين، بتجاوز تحفظاتهم، والسير قدما في تسهيل عملية انتخاب الرئيس، لما في ذلك مصلحة لجميع اللبنانيين.

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المؤشرات، لاتوحي بحلحلة قريبة في موضوع تنفيذ وقف اطلاق النار، لاستمرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشن الحرب على حزب لله بدون توقف، لفرض شروط ومطالب جديدة، تتجاوز ماكان معروضا على لبنان خلال مهمة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين في حزيران الماضي .

أما بالنسبة لاجراء الانتخابات الرئاسية، لاتبدو الاجواء مؤاتيةللانطلاق قدما لانتخاب رئيس للجمهورية.