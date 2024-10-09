معارك جنوب لبنان.. إسرائيل تعترف بمقتل جندي

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح في معارك جنوب لبنان.

واشار إلى أن الجندي القتيل هو من اللواء 228، لافتا إلى أن إصابة الجندي الآخر وصفت بالخطيرة. (الجزيرة)