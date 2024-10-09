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لبنان
معارك جنوب لبنان.. إسرائيل تعترف بمقتل جندي
Lebanon 24
09-10-2024
|
23:16
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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح في معارك جنوب لبنان.
واشار إلى أن الجندي القتيل هو من اللواء 228، لافتا إلى أن إصابة الجندي الآخر وصفت بالخطيرة. (الجزيرة)
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