جريمة قتل في طرابس.. مقتل عضو بلدية على يد صديقه

أفادت مندوبة "لبنان24" عن وفاة عضو بلدية الميناء "هاشم الايوبي" متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار من قبل المدعو "ابراهيم دعبول" وذلك اثر قيام الاخير بإطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه الاول واصابته بطلقات نارية في قدميه اثناء تواجده داخل احد المقاهي في مدينة الميناء مقابل مبنى الضمان.

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ونقل المصاب الى مستشفى الاسلامي للعلاج وبعد تدهور حالته الصحية جرى نقله الى مستشفى هيكل بحالة حرجة، ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه.



وفور تأكيد خبرالوفاة شهدت منطقة الميناء حاله من التوتر والغضب الشديدين من قبل الاهالي واصدقاء المغدور واطلاق نار كثيف.

وافادت مصادر ان اطلاق النار جرى على محلات عائدة للقاتل دون وقوع اصابات في الارواح والاضرار واقتصرت على الماديات.



وتوجهت قوة كبيرة من الجيش وفرضت انتشاراً امنياً واسعاً منعاً لتفاقم الامور، وعملت على تنفيذ مداهمات بحثاً عن مطلق النار الذي توارى عن الانظار.



ويذكر ان القاتل والمقتول هما اصدقاء.