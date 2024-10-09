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لبنان

بعد الظهر... المولوي يعقد اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي الأولى

Lebanon 24
09-10-2024 | 23:51
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يعقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، عند الأولى من بعد ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، لمتابعة التطورات الأمنية، لا سيما في العاصمة بيروت.
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