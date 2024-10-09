بعد الظهر... المولوي يعقد اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي الأولى

يعقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، عند الأولى من بعد ظهر اليوم، في مكتبه في الوزارة، لمتابعة التطورات الأمنية، لا سيما في العاصمة بيروت.

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