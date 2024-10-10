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لبنان

إسرائيل تجدّد غاراتها على مناطق مختلفة جنوبا وبقاعا.. إليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
10-10-2024 | 00:31
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واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة من لبنان، موقعًا شهداء، وخسائر مادية.
 
ففي بلدة الخيام، نفذ الطيران المعادي ثلاث غارات متتالية، مستهدفاً البلدة بصاروخين في كل غارة، حسب مندوبة "لبنان24".
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كما شنت الطائرات غارة على سهل بوداي في البقاع، ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص من عائلة بيت شمص، بالإضافة إلى وقوع عدد من الجرحى.

وفي بلدة سحمر بالبقاع الغربي، تسببت غارة إسرائيلية في سقوط شهداء وجرحى.
 
كذلك طالت الاعتداءات ميدون، والمعشوق شرق صور، والشعيتية، اضافة الى وقوع اصابات في غارة على المطرية ليلا.
 







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