إليكم حال الطرقات صباح اليوم

تشهد عدد من الطرقات حركة مرور كثيفة، صباح اليوم، الخميس.

فأفادت غرفة التحكم المروري أن حركة المرور كثيفة من اوتوستراد البوار باتجاه طبرجا وصولا الى مفرق ادما.

وأضافت أن الحركة أيضا كثيفة من ساحل علما باتجاه صربا، ومن الضبيه حتى نهر الموت.