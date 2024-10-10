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لبنان
إليكم حال الطرقات صباح اليوم
Lebanon 24
10-10-2024
|
01:07
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تشهد عدد من الطرقات حركة مرور كثيفة، صباح اليوم، الخميس.
فأفادت غرفة التحكم المروري أن حركة المرور كثيفة من اوتوستراد البوار باتجاه طبرجا وصولا الى مفرق ادما.
وأضافت أن الحركة أيضا كثيفة من ساحل علما باتجاه صربا، ومن الضبيه حتى نهر الموت.
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