Advertisement

لبنان

إليكم حال الطرقات صباح اليوم

Lebanon 24
10-10-2024 | 01:07
A-
A+
Doc-P-1259907-638641446217342209.jpg
Doc-P-1259907-638641446217342209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشهد عدد من الطرقات حركة مرور كثيفة، صباح اليوم، الخميس.
 
فأفادت غرفة التحكم المروري أن حركة المرور كثيفة من اوتوستراد البوار باتجاه طبرجا وصولا الى مفرق ادما.
 
وأضافت أن الحركة أيضا كثيفة من ساحل علما باتجاه صربا، ومن الضبيه حتى نهر الموت.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إليكم وضع الطرقات صباح اليوم
lebanon 24
10/10/2024 10:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد زحمة السير الخانقة أمس.. إليكم وضع الطرقات اليوم
lebanon 24
10/10/2024 10:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مساء اليوم.. إليكم حال الطرقات في بيروت
lebanon 24
10/10/2024 10:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حزام ناري إسرائيلي عنيف من الجنوب إلى الضاحية فالبقاع.. إليكم المشهد مساء اليوم
lebanon 24
10/10/2024 10:41:07 Lebanon 24 Lebanon 24

إليكم

الطرقات

اليوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:36 | 2024-10-10
03:34 | 2024-10-10
03:30 | 2024-10-10
03:26 | 2024-10-10
03:25 | 2024-10-10
03:07 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24