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لبنان

محاولات جديدة فشلت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2024 | 01:15
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افادت مصادر معنية ان محاولة جديدة حصلت في الساعات الماضية للحصول على اذن لكي تقوم عناصر وفرق الاسعاف والدفاع المدني بالكشف على مكان الغارة التي تقول اسرائيل انها استهدفت رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، لكن الجواب الاسرائيلي على هذه المحاولة كان الرفض التام، وهذا ما ترجم برسالة نارية حصلت بالقرب من مكان الغارة لمنع اي محاولة جديدة .
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وتعتقد المصادر أن الايام المقبلة ستكون حاسمة بهذا الشأن اذ من المتوقع ان تسمح اسرائيل بعملية للانقاذ بسبب تأكدها من ان صفي الدين قد استشهد في الغارة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

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