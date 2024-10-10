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لبنان

إسرائيل تستهدف 3 قادة لـ"الحزب" في لبنان وسوريا.. من هم؟

Lebanon 24
10-10-2024 | 01:18
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ ليلة أمس غارات دقيقة استهدفت مخازن ووسائل قتالية في مناطق ببيروت وجنوب لبنان.
 
وزعم الجيش أن الغارات أسفرت عن مقتل أحمد مصطفى علي، المسؤول عن إطلاق الصواريخ من حزب الله باتجاه شمال إسرائيل.
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واضاف أن سلاح الجو استهدف قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله في ميس الجبل محمد علي حمدان.

كما أشار مساء أمس إلى أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مواقع في القنيطرة بسوريا، ما أدى إلى مقتل أدهم جاحوت، أحد قيادات وحدة "ملف الجولان" التابعة لحزب الله في سوريا. (الجزيرة)





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