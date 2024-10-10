إنتبهوا.. حسابات "تهدّد" اللبنانيين!

Advertisement

كشفت معلومات "لبنان24" أنّ المرجعيات الأمنية المختصة ستتلقى قريباً ملفاً يرتبط بحسابات وهمية تقوم بالترويج لمنشورات تسلط الضوء على أماكن آمنة في لبنان وتزعم أنها تضمّ بنية تحتية عسكريّة تابعة لـ"حزب الله".المنشورات هذه باتت تثير غضب بيئة "الحزب" التي وجدت أنها تساهم في بث معلومات خاطئة قد تؤدي بالعدو الإسرائيلي إلى تبنيها وبالتالي استهداف المدنيين مثلما يجري في سائر المناطق اللبنانية.أحد المحامين صرح لـ"لبنان24" إنّ هذه الحسابات خطيرة جداً وتساهم في التحريض على القتل داخل لبنان، وبالتالي يجب التحرك فوراً لتوقيفها وحظرها مع ضرورة فرض رقابة على كافة الحسابات التي تروج لمعلومات مؤذية خلال الحرب الحالية.