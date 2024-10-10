بعد الضربة الصاروخية الإيرانية لإسرائيل... "إير فرانس" تحقق في تحليق إحدى طائراتها فوق العراق

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية أنها تحقق في تحليق إحدى طائراتها في أجواء العراق أثناء الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مؤخرا.



وأوضحت الشركة أن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى دبي وقت وقوع الهجوم عبر ممر خاص تستخدمه جميع شركات الطيران في جنوب العراق، وبعد 15 دقيقة غادرت المجال الجوي الذي لم يغلق أمام حركة الطائرات حتى الساعة 17:56 بتوقيت غرينتش.

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وأضافت: "دون انتظار تعليمات من السلطات العراقية، قررت إير فرانس تعليق تحليق طائراتها فوق المجال الجوي للبلاد بداية من الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش".



وأوضحت أن رحلة الخطوط الجوية الفرنسية رقم AF662 عبرت الأجواء العراقية في بداية الهجوم، قبل أن تطلب "إير فرانس" من طائراتها التوقف عن التحليق فوق العراق، حيث قامت السلطات المحلية لاحقا بإغلاق المجال الجوي.



وكانت قناة "LCI" التلفزيونية، التي كانت أول من ذكر الحادث، قد أفادت بأن الطيارين شاهدا الصواريخ في السماء من قمرة القيادة، وأن مراقبة الحركة الجوية العراقية تمنت لهم "حظا سعيدا".



وأطلقت إيران، الثلاثاء الماضي، نحو مئتي صاروخ على إسرائيل، في خطوة وصفتها بأنها رد انتقامي على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت بضربة إسرائيلية يوم 27 أيلول، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران في تموز. (روسيا اليوم)