27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"ضيوف".. تسمية جديدة للبنانيين الذين وصلوا إلى العراق!
Lebanon 24
10-10-2024
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بتسمية اللبنانيين الفارين من القصف الإسرائيلي لبلادهم إلى العراق بـ"الضيوف، وليس النازحين".
ووفقا لكتاب صادر عن مكتب السوداني وموجه للأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن رئيس الحكومة وجه بتسمية اللبنانيين الذين وصلوا إلى العراق مؤخرا، بـ"ضيوف العراق" وليس بالنازحين.
Advertisement
في غضون ذلك، أقر مجلس الوزراء العراقي "تخصيص 3 مليارات دينار إلى وزارة الهجرة والمهجرين، لتقديم الخدمة إلى الضيوف اللبنانيين الوافدين إلى العراق، من احتياطي الطوارئ، استنادا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، واستثناء الوزارة المذكورة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، وإضافة فئة الوافدين اللبنانيين (ضيوف العراق)، إلى مهمات اللجنة العليا لإغاثة النازحين، بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع التبرعات لإغاثة غزّة ولبنان".
وبدأ العراق منذ أيام استقبال اللبنانيين، وفقا لقرار مجلس الوزراء، ومكن القرار اللبنانيين في الدخول إلى الأراضي العراقية بالبطاقات التعريفية، إن لم يتوفر جواز السفر.(روسيا اليوم)
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
Lebanon 24
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
13:14 | 2024-10-09
09/10/2024 01:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
12:53 | 2024-10-09
09/10/2024 12:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. "معاريف" تكشفها
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. "معاريف" تكشفها
14:30 | 2024-10-09
09/10/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
13:46 | 2024-10-09
09/10/2024 01:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضفادع بشرية" قد تدخل لبنان.. هذا ما قد تفعله إسرائيل "بحرياً"!
Lebanon 24
"ضفادع بشرية" قد تدخل لبنان.. هذا ما قد تفعله إسرائيل "بحرياً"!
12:00 | 2024-10-09
09/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2024-10-10
وسائل نقل بحرية جديدة قد تُستقدم الى لبنان.. هذه قصّتها
04:07 | 2024-10-10
ميقاتي: الاتصالات الديبلوماسية تكثفت.. والأولوية لوقف العدوان الاسرائيلي
06:12 | 2024-10-10
اتصال بين شيخ العقل والراعي لمناقشة تداعيات الحرب واتخاذ المواقف المناسبة
06:06 | 2024-10-10
في طرابلس... سلام تفقد النازحين ووعد بمساعدات إضافية تصل قريباً
06:06 | 2024-10-10
تعميم مهمّ جدّاً من مصرف لبنان.. إليكم ما جاء فيه
06:00 | 2024-10-10
"حرب نفسية".. لماذا توقف "حزب الله" عن نعي شهدائه؟!
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
10/10/2024 13:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
10/10/2024 13:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
10/10/2024 13:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24