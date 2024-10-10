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ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أنه "في الوقت الذي يستذكر فيه الإسرائيليون هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023، وسع الجيش الإسرائيلي نطاق عملياته في لبنان.والهدف من هذه العمليات هو إضعاف حزب الله المدعوم من إيران. وفي حين تقصف القوات الجوية الإسرائيلية أهدافاً محددة في عمق لبنان، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله، كانت القوات البرية تشتبك مع عناصر الحزب بالقرب من الحدود. والإثنين، انضمت قوات إضافية إلى القتال، وركزت على المنطقة الجنوبية الغربية، حيث لا يزال هناك عدد كبير من عناصر الحزب. وتشير التقديرات إلى أن هناك الآن أكثر من 15 ألف جندي إسرائيلي في لبنان. وكجزء من العملية، كشف الجيش الإسرائيلي عن مخابئ كبيرة للأسلحة، وأنفاق تستخدم للتهريب والهجمات، وأماكن أخرى للاختباء تستخدم لمهاجمة إسرائيل".وبحسب الصحيفة، "إن وقف إطلاق النار الآن لن يؤدي إلا إلى تعزيز قوة حزب الله. ولكن في الوقت الحالي، لا يشكل هذا انحرافاً عن الهدف الأصلي الذي حددته إسرائيل لتطهير المنطقة القريبة من الحدود من عناصر حزب الله. ويتلخص الهدف في السماح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم في البلدات القريبة من الحدود، بعد أن أمضوا عاماً كاملاً في العيش في مساكن مؤقتة. وفي خطاب علني يوم الثلاثاء، قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب لا يزال يتمتع بقدرات عسكرية كبيرة. كما اقترح أن الحزب قد يكون منفتحًا على التفاوض على هدنة، إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أولاً. وفور إلقائه لخطابه، تم إطلاق وابل من أكثر من 100 صاروخ على مدينة حيفا في شمال إسرائيل، وكان هذا أكبر هجوم منفرد يشنه حزب الله على إسرائيل. وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أطلق حزب الله 24 صاروخًا على طبريا، وهي مدينة تقع على ضفاف بحيرة طبريا".وتابعت الصحيفة، "لا عجب أن يكون حزب الله منفتحاً على مفاوضات وقف إطلاق النار، خاصة وأنه تعرض لضربة كبيرة زعزعت قدراته. فقد أصيب الآلاف من عناصره بجروح نتيجة لانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية وأجهزة النداء، كما اغتالت إسرائيل عدداً كبيراً من أهم قادته. كما أن حزب الله يفتقر إلى زعيم في الوقت الحالي، بعد أن اغتالت إسرائيل الأمين العام للحزب حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين. ويحتاج حزب الله إلى الوقت لإعادة تجميع صفوفه وإعادة بناء نفسه قبل أن يتعرض لإطلاق النار، لذلك لن يؤدي وقف إطلاق النار الآن إلا إلى تعزيز قوة حزب الله".وأضافت الصحيفة، "لقد اعتمد حزب الله على مساعدة إيران. فقد كانت للجمهورية الإسلامية علاقات وثيقة للغاية مع حزب الله منذ نشأته، حيث قدمت له الدعم والتدريب والأسلحة، وكان الحزب هو وكيل إيران الأكثر ثقة وقوة. من جانبها، أطلقت إيران، الأسبوع الماضي، وابلًا هائلاً من حوالي 200 صاروخ باليستي ضد إسرائيل، وعلى الرغم من المعلومات المضللة التي نشرتها إيران، والتي زعمت أنها تمكنت من ضرب أهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير طائرات مقاتلة إسرائيلية، إلا أن الهجوم انتهى بالفشل. فقد أسقطت إسرائيل، بمساعدة من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، كل الصواريخ تقريبًا، والآن تنتظر إيران رد إسرائيل، بينما تزن الأخيرة خياراتها".وبحسب الصحيفة، "حتى الآن، حظيت إسرائيل بمستوى معين من الدعم من حلفائها للعملية، وذلك بفضل الفهم بأن حزب الله يشكل تهديداً كبيراً لا يمكن أن يوجد على مقربة من حدود إسرائيل، ولكن مع استمرار إسرائيل في قتال حزب الله، يرتفع عدد اللاجئين الذين يغادرون جنوب لبنان، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تحول الرأي العام الدولي ضد تصرفات إسرائيل في لبنان. كما أن ارتفاع عدد الضحايا بين جنود الجيش الإسرائيلي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل الدعم الشعبي في إسرائيل. سيكون من الحكمة أن تُبقي إسرائيل العملية محدودة النطاق والوقت، وسحب قواتها عندما تنجح في تعطيل قدرات حزب الله".