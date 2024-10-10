27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نتنياهو يبحث عن انتصارات… هل يعود المستوطنون الى الشمال؟
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
10-10-2024
|
04:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح السؤال الأبرز اليوم بعيداً عن موعد وقف إطلاق النار بين "حزب الله" واسرائيل وبمعزل عن مسألة ربط الجبهات بين جنوب لبنان وغزّة، هو كيف ستنتهي الحرب وعلى أي أساس وما هي الترتيبات السياسية التي ستحكم المرحلة المقبلة.
Advertisement
من الواضح أن أهداف رئيس حكومة العدوّ بنيامين نتنياهو بدأت واسعة للغاية وهي قد تضيق تدريجياً في المرحلة المقبلة من دون أن يعني ذلك تراجعه عن الهدف الأساسي الذي أعلنه وهو إعادة المستوطنين الى الشمال، وهذا الواقع يمكن تحقيقه بالمفاوضات في حال فشل تحقيقه بالطرق العسكرية.
وعليه يمكن القول بأنّ الحدّ الأدنى من الأهداف التي قد تحققها اسرائيل هو عودة المستوطنين، وذلك بهدف اعلان نتنياهو للرأي العام الاسرائيلي بأنه تمكّن من فرض هذا الأمر على "حزب الله" الذي كان قد أعلن أمينه العام السيد حسن نصر الله قبل استشهاده بأنهم "لن يعودوا"، ما شكّل بالنسبة لنتنياهو تحدّياً كبيراً يعمل على كسره من خلال تكثيف عدوانه على الضاحية الجنوبية ومناطق عدّة. وبالتالي، فإنّه حتى ولو هُزم في المعركة، يصبح قادراً على تسويق انتصار له على أساس سلسلة الاغتيالات الكبرى التي قام بها وتدمير العديد من البنى التحتية وغيرها من تفاصيل العدوان العسكري الذي سيضعه في خانة انجازاته.
وترى مصادر عسكرية مطلعة بأنّ ليس لدى "حزب الله" في الوقت الراهن أي مطالب على الاطلاق سوى وقف إطلاق النار في لبنان وفي غزّة، وقد يكون هذا أصعب شرط وضعه "الحزب" على نفسه، لذلك سيعمل على فرض هذا الشرط مع زيادة تكاليف الحرب على القوات الاسرائيلية سواء على المستوى البشري او المادي، او عن طريق تهجير المستوطنين وهذا ما يبدو بدأ تطبيقه منذ أيام.
وتعتقد المصادر أن الشروط والاهداف وما يقابلها ستؤدي حتماً الى تسوية ستكون على الأرجح اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل الثامن من تشرين الاول العام الفائت، وهذا بحدّ ذاته مشهد غير مقبول لدى اسرائيل، لكن تغييره بالنار لن يكون ممكناً وهذا ما سيفرض تحقيقه وتكريسه في السياسة.
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
Lebanon 24
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
13:14 | 2024-10-09
09/10/2024 01:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
12:53 | 2024-10-09
09/10/2024 12:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. "معاريف" تكشفها
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. "معاريف" تكشفها
14:30 | 2024-10-09
09/10/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
13:46 | 2024-10-09
09/10/2024 01:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضفادع بشرية" قد تدخل لبنان.. هذا ما قد تفعله إسرائيل "بحرياً"!
Lebanon 24
"ضفادع بشرية" قد تدخل لبنان.. هذا ما قد تفعله إسرائيل "بحرياً"!
12:00 | 2024-10-09
09/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
05:30 | 2024-10-10
وسائل نقل بحرية جديدة قد تُستقدم الى لبنان.. هذه قصّتها
04:07 | 2024-10-10
ميقاتي: الاتصالات الديبلوماسية تكثفت.. والأولوية لوقف العدوان الاسرائيلي
06:12 | 2024-10-10
اتصال بين شيخ العقل والراعي لمناقشة تداعيات الحرب واتخاذ المواقف المناسبة
06:06 | 2024-10-10
في طرابلس... سلام تفقد النازحين ووعد بمساعدات إضافية تصل قريباً
06:06 | 2024-10-10
تعميم مهمّ جدّاً من مصرف لبنان.. إليكم ما جاء فيه
06:00 | 2024-10-10
"حرب نفسية".. لماذا توقف "حزب الله" عن نعي شهدائه؟!
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
10/10/2024 13:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
10/10/2024 13:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
10/10/2024 13:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24