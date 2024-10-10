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لبنان
في دردغيا... استمرار البحث عن مفقودين تحت أنقاض الكنيسة ومركز الدفاع المدني
Lebanon 24
10-10-2024
|
02:56
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ما زالت فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية، تبحث عن مفقودين تحت انقاض الكنيسة ومركز الدفاع المدني اللبناني، الذي استهدفه العدو الاسرائيلي أمس في بلدة دردغيا، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور.
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