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لبنان

"أوجيرو": عطل في سنترال مرجعيون

Lebanon 24
10-10-2024 | 03:03
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 أفادت "أوجيرو" على حسابها على منصة "إكس"، عن عطل طرأ على سنترال مرجعيون، ما أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأوضحت أن فرقها ستعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة، "فور توافر الموافقات الأمنيّة اللازمة".
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"أوجيرو":

سنترال

مرجعيون

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