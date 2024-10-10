"أوجيرو": عطل في سنترال مرجعيون

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أفادت "أوجيرو" على حسابها على منصة "إكس"، عن عطل طرأ على سنترال مرجعيون، ما أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.وأوضحت أن فرقها ستعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة، "فور توافر الموافقات الأمنيّة اللازمة".