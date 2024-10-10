27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"حزب الله" يعيد تثبيت المعادلات.. حيفا اولا
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
10-10-2024
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يوما بعد اخر يعيد "حزب الله" إثبات قدرته على ترميم واقعه العسكري وبنيته القيادية، خصوصا ان الاداء الميداني يوحي بعدة امور، اولها ان القيادة والسيطرة عادت لتتخطى الحد الادنى المطلوب وثانيا ان اسلحة جديدة بدأت تعود الى الحرب وتدخل الكباش العسكري عند الحدود في ظل تثبيت معادلات اعلامية عبر الاعلام الحربي الذي يعوض قدر الامكان غياب قادة الحزب عن الظهور الاعلامي لاسباب امنية.
Advertisement
من الواضح ان "حزب الله" بدأ ينظم عمله العسكري ويعمل على تهجير مدن شمال فلسطين المحتلة، من صفد الى نهاريا وصولا الى كريات شمونا التي تهجرت امس بشكل كامل بعد اصابة ١٩ مبنى بشكل مباشر، في الوقت التي أطلق الحزب اكبر رشقة صاروخية بإتجاه مدينة صفد، مما يعني ان القرار اخذ بجعل الجليل فارغا من المستوطنين، مما يعني افشال اهداف نتنياهو.
عندما بدأ رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو تصعيده الكبير في الشمال اعلن ان الهدف الاساسي هو اعادة المستوطنين الى الشمال، ومقابل ذلك، ولاجل ذلك سيتم تهجير الجنوب والبقاع، لكن الضربات التي تلقاها الحزب واهمها اغتيال الامين العام السيد حسن نصرالله، جعلت نتنياهو ينتقل بسرعة الى تهجير الضاحية الجنوبية وتدميرها، ولولا الضربة الايرانية والفشل في البر لكان نتنياهو ذهب بعيدا في التصعيد لكنه اكتشف سريعا حدود انجازه الميداني.
امس نشر "حزب الله" صورا من طائرة الاستطلاع في حيفا في رسالة واضحة على ان حيفا باتت هدفا اساسيا، وان التصعيد الذي بدأه الحزب سيشمل بشكل متصاعد ثاني اكبر واهم المدن الاسرائيلية، وعلى الارجح ان تكون المعادلة هي حيفا في مقابل الضاحية الجنوبية، ما يؤدي الى تحقيق عدة اهداف تكتيكية تساعد "حزب الله" على استعادة التوازن العام وهذا ما قد يسرع التسوية..
ان تحييد الضاحية عن الاستهداف اليومي في حال حصل سيعني ان الضغط الداخلي على "حزب الله" سيتراجع، وسقف التصعيد الاسرائيلي سيصبح محدودا، لتبقى المعركة ضمن إطار الجنوب والبقاع، وهذا سيبقى ضمن الاختبار العام لفترة قبل ان يتم تثبيت المعادلة الجديدة خصوصا اذا اثبت الحزب قدرته على الاستمرار بالتصعيد ورفع سقف الاستهدافات لحيفا وضواحيها المبنية.
كما ان الحزب استعمل محلقات انتحارية ما يوحي بأن اسلحة جديدة عادت لتظهر في المعركة الحدودية ما يزيد من صعوبة الاشتباك الحدودي، عليه سيكون امام اسرائيل في حال نجح الحزب في مسعاه العسكري الحالي، خيار واحد هو الذهاب بإتجاه عملية برية واسعة النطاق مما يضع الحرب امام اسابيع قليلة حاسمة في ظل الخسائر التي وصلت بإعترافات الجيش الاسرائيلي الى نحو ٢٠٠ جندي مصاب من دون الاعلان عن قتلى جدد بعد الحادثة الاولى في العديسة..
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
Lebanon 24
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
13:14 | 2024-10-09
09/10/2024 01:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
12:53 | 2024-10-09
09/10/2024 12:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. "معاريف" تكشفها
Lebanon 24
هذه آخر خطة إسرائيلية ضد لبنان.. "معاريف" تكشفها
14:30 | 2024-10-09
09/10/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
13:46 | 2024-10-09
09/10/2024 01:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضفادع بشرية" قد تدخل لبنان.. هذا ما قد تفعله إسرائيل "بحرياً"!
Lebanon 24
"ضفادع بشرية" قد تدخل لبنان.. هذا ما قد تفعله إسرائيل "بحرياً"!
12:00 | 2024-10-09
09/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
05:30 | 2024-10-10
وسائل نقل بحرية جديدة قد تُستقدم الى لبنان.. هذه قصّتها
04:07 | 2024-10-10
ميقاتي: الاتصالات الديبلوماسية تكثفت.. والأولوية لوقف العدوان الاسرائيلي
06:12 | 2024-10-10
اتصال بين شيخ العقل والراعي لمناقشة تداعيات الحرب واتخاذ المواقف المناسبة
06:06 | 2024-10-10
في طرابلس... سلام تفقد النازحين ووعد بمساعدات إضافية تصل قريباً
06:06 | 2024-10-10
تعميم مهمّ جدّاً من مصرف لبنان.. إليكم ما جاء فيه
06:00 | 2024-10-10
"حرب نفسية".. لماذا توقف "حزب الله" عن نعي شهدائه؟!
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
10/10/2024 13:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
10/10/2024 13:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
10/10/2024 13:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24