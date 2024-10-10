بلدات لبنانية تحت نار القصف الإسرائيلي.. العدوان مستمر من الجنوب إلى البقاع

تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها العنيفة على مناطق متعددة في لبنان، مستهدفة بلدات في الجنوب والبقاع والهرمل، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

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فنفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية اليوم استهدفت مناطق مختلفة في لبنان، أبرزها: المعشوق، عيتا الشعب، الخيام، يحمر الشقيف، الرمادية، وسحمر وحوش السيد علي شمالي الهرمل.وقد شهدت بلدة الخيام ثلاث غارات متتالية استهدفت البلدة بصاروخين في كل غارة. كما قصفت الطائرات الحربية سهل بوداي في البقاع، ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص من عائلة بيت شمص ووقوع عدد من الجرحى.وفي بلدة سحمر بالبقاع الغربي، تسببت غارة إسرائيلية بسقوط شهداء وجرحى، فيما استهدفت غارة أخرى معبر ناصر الدين شمالي الهرمل.الهجمات شملت أيضاً مناطق ميدون، المعشوق شرق صور، الشعيتية، والمطرية، ما أدى إلى وقوع إصابات.