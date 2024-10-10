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لبنان

بلدات لبنانية تحت نار القصف الإسرائيلي.. العدوان مستمر من الجنوب إلى البقاع

Lebanon 24
10-10-2024 | 03:25
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تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها العنيفة على مناطق متعددة في لبنان، مستهدفة بلدات في الجنوب والبقاع والهرمل، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
 
فنفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية اليوم استهدفت مناطق مختلفة في لبنان، أبرزها: المعشوق، عيتا الشعب، الخيام، يحمر الشقيف، الرمادية، وسحمر وحوش السيد علي شمالي الهرمل.
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وقد شهدت بلدة الخيام ثلاث غارات متتالية استهدفت البلدة بصاروخين في كل غارة. كما قصفت الطائرات الحربية سهل بوداي في البقاع، ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص من عائلة بيت شمص ووقوع عدد من الجرحى.

وفي بلدة سحمر بالبقاع الغربي، تسببت غارة إسرائيلية بسقوط شهداء وجرحى، فيما استهدفت غارة أخرى معبر ناصر الدين شمالي الهرمل.

الهجمات شملت أيضاً مناطق ميدون، المعشوق شرق صور، الشعيتية، والمطرية، ما أدى إلى وقوع إصابات.
 
وحسب مندوبة "لبنان24" فإنّ حصيلة العدوان فجراً على البقاع الغربي وبعلبك الهرمل وصلت إلى ٦ شهداء وجرحين.
 
واشارت المعلومات إلى أن غارة على منزل أدت إلى سقوط 4 شهداء في بوداي الحفير التحتا - بعلبك.
 
كما أدت الغارات إلى سقوط شهيدين وجريح في بلدة سحمر في البقاع الغربي نتيجة استهداف منزل، في حين استهدف الطيران الحربي بلدة النبي شيت وجنتا والهرمل.
 








 
 

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