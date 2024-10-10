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لبنان

كشافة الرسالة نعت المسعف الشهيد حسن عيسى

Lebanon 24
10-10-2024 | 03:38
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صدر عن "جمعية كشافة الرسالة الإسلامية" البيان الآتي:

"بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز، تزفّ جمعية كشافة الرسالة الإسلامية إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة القائد الرسالي المسعف الشهيد حسن نمر عيسى (طيرفلسيه ٢٢ تشرين ثاني ١٩٧٨)
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استشهد بتاريخ ٩ تشرين اول ٢٠٢٤ أثناء قيامه بواجبه الوطني والانساني دفاعا عن لبنان والجنوب.

إن جمعية كشافة الرسالة الإسلامية تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات. وأمل الكشاف بعودة الإمام القائد ورفيقيه".
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