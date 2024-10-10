إسرائيل لأهالي الجنوب: يحظر عليكم العودة حتى إشعار آخر

وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي تحذيرا جديدا إلى أهالي الجنوب.

وكتب عبر حسابه على أكس:

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"يستمر الجيش في مهاجمة مواقع حزب الله في القرى الجنوبية وبالقرب منها وبناء على ذلك يحظر عليكم العودة الى البيوت التي قمتم بإخلائها في القرى والبلدات حتى اشعار آخر وذلك حفاظًا على سلامتكم وسلامة أحبائكم".