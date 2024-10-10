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لبنان
حتى هذا التاريخ.. كركي يمدد استفادة طلّاب الجامعة اللبنانية من تقديمات الضمان
Lebanon 24
10-10-2024
|
03:47
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أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي سلسلة من القرارات والتعاميم قضى بموجبها اعتماد آليات عمل استثنائيّة نظراً للظروف الإستثنائية والأمنية التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي شملت، حتّى اليوم، موافقات الإستشفاء ودفع الإشتراكات والتعويضات العائليّة للمضمونين وأصحاب العمل، والتقديمات الصحيّة وبراءات الذمّة لكلّ من تضرّر وأُجبر قسراً على النزوح من قريته أو مدينته. كما أصدر قراراً بدفع سلفات ماليّة استثنائيّة للمكاتب التي تعمل بشكل طبيعي كي تتمكّن من تلبية حاجات المضمونين ولاسيمّا الوافدين إليها قسراً، كذلك سلفات ماليّة للمستشفيات ومساندتها للصمود والبقاء في كامل جهوزيّتها.
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عليه، واستكمالاً للمسار عينه، وبناءً على قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 1917 تاريخ 7 تشرين الأول 2024 المتعلّق بتمديد جميع إفادات التسجيل والمتابعة لطلاب الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2023-2024 ، أصدر المدير العام مذكّرة بتاريخ 10/10/2024 حملت الرقم 57 قضى بموجبها تمديد مفعول إفادات التسجيل والمتابعة الصادرة عن الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2023-2024 ممّا يعني تمديد استفادة طلّاب الجامعة اللبنانية الذين يتابعون دراستهم على عاتق ذويهم من تقديمات الضمان الإجتماعي لغاية 31/12/2024.
وفي هذا السياق، سوف يتّخذ كركي، تباعاً، كافّة القرارات والإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل.
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