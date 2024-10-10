للتبرع بالدم.. نداء عاجل من الصليب الأحمر

أطلق الصليب الأحمر اللبناني نداء عاجلاً للتبرع بالدم. وقال في بيان:



"تنقدر نلبّي ونخلّص حياة"، نداء عاجل للتبرع بالدم اليوم الخميس 10 تشرين الأول من 8 صباحاً حتى 8 مساءً في مركزي سبيرز وطرابلس، ومن 8 صباحاً حتى 2 بعد الظهر في مراكز أنطلياس، جونية، جبيل، الشوف، وحلبا، للمزيد من المعلومات اتصلوا على 1760 ".

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