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لبنان

للتبرع بالدم.. نداء عاجل من الصليب الأحمر

Lebanon 24
10-10-2024 | 04:22
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أطلق الصليب الأحمر اللبناني نداء عاجلاً للتبرع بالدم. وقال في بيان:

"تنقدر نلبّي ونخلّص حياة"، نداء عاجل للتبرع بالدم اليوم الخميس 10 تشرين الأول  من 8 صباحاً حتى  8 مساءً في مركزي سبيرز وطرابلس، ومن 8 صباحاً حتى 2 بعد الظهر  في مراكز أنطلياس، جونية، جبيل، الشوف، وحلبا، للمزيد من المعلومات اتصلوا على 1760 ".
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