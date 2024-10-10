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لبنان

البيسري عرض الاوضاع مع سفير الدنمارك

Lebanon 24
10-10-2024 | 04:32
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفير الدنمارك في لبنان Kristoffer Vivike وتم عرض للأوضاع والتطورات في المنطقة لا سيما الحرب على لبنان وموضوع النازحين اللبنانيين وسُبل التعاون والتنسيق.
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البيسري

الاوضاع

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