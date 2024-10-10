البيسري عرض الاوضاع مع سفير الدنمارك

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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفير الدنمارك في لبنان Kristoffer Vivike وتم عرض للأوضاع والتطورات في المنطقة لا سيما الحرب على لبنان وموضوع النازحين اللبنانيين وسُبل التعاون والتنسيق.