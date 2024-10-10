"لا تجهيزات".. خطار: العناصر انهكوا والآليات بحاجة الى صيانة

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وأكّد خطار للـ"LBCI"، "أنّه "لم يتمّ ابلاغنا بأي تهديد اسرائيلي لمراكز للدفاع المدني في جبل لبنان ونحن نتعامل مع أي تحذير يصلنا ان كان صحيحًا أو كاذبًا بجديّة ونعيد تموضع عناصرنا لضمان سلامتهم ونحوّل التحذيرات الخاطئة الى الجهات المختصّة لمتابعتها".وأوضح أنّه "حصلت تهديدات في أماكن معيّنة في الضاحية الجنوبية لذا أعدنا توزيع عناصرنا بالدفاع المدني بشكل أنه عندما يهدأ القصف نقوم عندئذ بالتدخل ضمن امكاناتنا".