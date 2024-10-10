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لبنان

"لا تجهيزات".. خطار: العناصر انهكوا والآليات بحاجة الى صيانة

Lebanon 24
10-10-2024 | 04:33
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صرّح المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار أنّ "العناصر انهكوا والآليات بحاجة الى صيانة ولا تجهيزات بما خصّ السترات الواقية للشظايا وغيرها للتدخل في الحروب لذلك اطلقنا نداء لتأمين الاحتياجات المناسبة في هذا الظرف إلا أن كل مراكزنا في جهوزية تامة 24/24".
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وأكّد  خطار للـ"LBCI"، "أنّه "لم يتمّ ابلاغنا بأي تهديد اسرائيلي لمراكز للدفاع المدني في جبل لبنان ونحن نتعامل مع أي تحذير يصلنا ان كان صحيحًا أو كاذبًا بجديّة ونعيد تموضع عناصرنا لضمان سلامتهم ونحوّل التحذيرات الخاطئة الى الجهات المختصّة لمتابعتها".

وأوضح أنّه "حصلت تهديدات في أماكن معيّنة في الضاحية الجنوبية لذا أعدنا توزيع عناصرنا بالدفاع المدني بشكل أنه عندما يهدأ القصف نقوم عندئذ بالتدخل ضمن امكاناتنا".
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