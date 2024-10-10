لتلبية حاجات المدنيين في لبنان... تمويل إضافي من كندا

أعلن وزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين، وعدد من أعضاء البرلمان الكندي وشركاء إنسانيين، أن "كندا ستقدم تمويلاً إضافياً بقيمة 15 مليون دولار كندي لتلبية الحاجات الإنسانية الملحة للمدنيين في لبنان".

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يساعد هذا التمويل، بحسب ما ذكرت الوزارة على منصة" إكس" المنظمات الكندية والدولية الموثوقة وذات الخبرة في توفير الغذاء والمياه والرعاية الصحية الطارئة وخدمات الحماية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة.

و أعلن الوزير حسين أن "كندا ستخصص حوالى 6 ملايين دولار للتبرعات المقدمة لنداء الحاجات الإنسانية في لبنان الذي أطلقه الصليب الأحمر الكندي، وإلى نداء الطوارئ للبنان التابع للتحالف الإنساني. سيتم مطابقة كل تبرع يُقدّم من الأفراد إلى هذه المنظمات في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 نوفمبر 2024، بحد أقصى 3 ملايين دولار لكل نداء".

اضافت الوزارة:"تم تخصيص التمويل الذي ستقدمه كندا للصليب الأحمر الكندي والتحالف الإنساني من مبلغ 10 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية الذي أعلنه الوزير حسين في 28 سبتمبر 2024. وسيتم تخصيص المبلغ المتبقي، وهو 4 ملايين دولار، بالتساوي بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي. مشيرا الى انه "العمل مع الصليب الأحمر الكندي، ستقوم كندا أيضًا بإرسال مواد إغاثة من مخزوناتها للمساعدة في جهود الاستجابة الإنسانية في لبنان، بما في ذلك 5000 بطانية و1000 مجموعة من أدوات النظافة. وتؤكد كندا مجددًا دعوتها لوقف الأعمال العدائية وضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، مشددة على أن سلامة ورفاه المدنيين، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني، يجب أن تكون أولوية قصوى".