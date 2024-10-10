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لبنان

بري يلتقي سفير قطر

Lebanon 24
10-10-2024 | 05:00
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يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد آلرحمن آل ثاني.
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