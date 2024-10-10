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لبنان

الشاعر الكبير شوقي أبي شقرا في ذمة الله

Lebanon 24
10-10-2024 | 05:19
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غيّب الموت اليوم الشاعر الكبير شوقي أبي شقرا عن 89 عاماً.
 
 
ونعى إتّحاد الكتّاب اللبنانيين أبي شقرا، وجاء في بيان النعي:
"ها هو اليوم، ينزل من عربته سائقُ الأمس الذي ملأ جرار عمره من ماء الشعر والترجمة والتراث واللغة.
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شوقي أبي شقرا شاعر الجغرافيا اللبنانية، الإنسان الذي أخذه جمال الجبل اللبناني إلى ما وراء اللغة، شعراً ونثراً وتأملاتٍ أغنى فيها الأدب اللبناني منذ ستة عقودٍ من الزمن.
رائداً كان، نتذكّره من الرواد في مجلة شعر، من الرواد في قصيدة النثر، ومن الرواد في الترجمة، ومن الرواد في الصفحات الثقافية في الجرائد اللبنانية، ونعني جريد النهار التي رأس الراحل صفحتها الثقافية، منذ الانطلاقة، ولأكثر من خمسةٍ وثلاثين عاماً.
يغادرنا شوقي أبي شقرا إلى عليائه مع رفاقه الشعراء الذين سبقوه إلى ملكوت الحرف الأعلى".
 
 
"لبنان 24" يتقدّم من عائلة الفقيد بأحر التعازي.
 
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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