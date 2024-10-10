عباس الحاج حسن تفقد النازحين في المدرسة الزراعية-الفنار

Advertisement

جال وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن على المدرسة الزراعية الفنية التابعة لوزارة الزراعة في الفنار، والتي تحولت إلى مركز إيواء للنازحين من مختلف المناطق اللبنانية التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، وبلغ عدد العائلات الموجودة من موظفي وزارة الزراعة وغيرهم من العائلات 26 عائلة وما يقارب من 100 شخص.وقد اطلع الحاج حسن على الحاجات الضرورية التي تحتاجها المدرسة من مستلزمات (فرش، اغطية، مواد تنظيف، مياه للشرب وغيرها) ، وأجرى بهذا الشأن العديد من الاتصالات مع الجهات المعنية لتأمينها.كما ما تفقد وزير الزراعة أحوال الاهالي المقيمين في المدرسة مطلعا على أحوالهم وحاجاتهم.