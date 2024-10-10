بصلية صاروخية.. "الحزب" يستهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الاتي: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من صباح يوم الخميس 10-10-2024، تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في كفرجلعادي بصلية صاروخية".