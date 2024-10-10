"حزب الله" يستهدف دبابة اسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة.. ماذا حصل بعدها؟

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الاتي:



"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من قبل ظهر يوم الخميس 10-10-2024، دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى احتراقها وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح".

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وفي وقت لاحق، أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أن مجاهديها "استهدفوا عند الساعة 01:15 من ظهر يوم الخميس 10-10-2024، قوة لجنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتها سحب الإصابات من منطقة رأس الناقورة بصلية صاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".