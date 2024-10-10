الدفاع المدني نعى 5 من موظفيه.. استشهدوا بغارة اسرائيلية على دردغيا

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نعت المديرية العامة للدفاع المدني الشهداء الخمسة الموظفين العملانيين عبدالله محمد حسن الموسوي، حسن نمر عيسى، بسام محمد حسن الموسوي، جوزيف جريس البدوي، علي سمير نجدي من عديد مركز صور الاقليمي الذين استشهدوا بتاريخ 09-10-2024 اثناء وجودهم في داخل مركز الدفاع المدني في بلدة دردغيا على أثر غارة إسرائيلية استهدفت المركز، حيث كانوا على أهبة الاستعداد لتلبية نداءات الإغاثة تأدية لواجبهم الوطني والانساني.ووزعت المديرية نبذة عن سيرة كل من الشهداء الخمسة.