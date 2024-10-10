قاآني "قيد الإقامة الجبرية".. هل له علاقة بالاغتيالات التي طالت كبار قادة "حزب الله"؟

أفادت مصادر متعددة لموقع "Middle East Eye" البريطاني أن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني،على قيد الحياة ولم يصب بأذى ولكنه تحت الحراسة ويخضع للاستجواب بينما تحقق إيران في خروقات أمنية كبرى. ولم يظهر قاآني علنًا منذ أن اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة جوية ضخمة على بيروت في 27 أيلول، وهو الحدث الذي هز تحالف محور المقاومة المناهض لإسرائيل. ومنذ ذلك الحين، فتح الحرس الثوري الإسلامي الإيراني تحقيقات في كيفية تمكّن إسرائيل من اختراق القيادة العليا للحزب وتحديد مكان وزمان العثور على نصرالله".

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وبحسب الموقع، "قالت عشرة مصادر في طهران وبيروت وبغداد، بما في ذلك شخصيات شيعية بارزة ومصادر مقربة من حزب الله والحرس الثوري الإيراني، للموقع إن حتى قاآني وفريقه في السجن الاحتياطي بينما يبحث المحققون عن إجابات. وأصبح قاآني رئيسًا لفيلق القدس، الوحدة الخارجية للحرس الثوري الإيراني، بعد اغتيال زعيمه السابق، قاسم سليماني، على يد الولايات المتحدة في كانون الثاني 2020. وعلى مدى الشهرين الماضيين، اغتالت إسرائيل العديد من كبار القادة في محور المقاومة الذي تقوده إيران، بما في ذلك غالبية القيادة العسكرية لحزب الله.وقد تفاقمت الشكوك في احتمال تعرض كبار القادة الإيرانيين للخطر عندما اغتيل خليفة نصر الله المفترض، هاشم صفي الدين، على ما يبدو في ضربة إسرائيلية قوية أخرى على قاعدة سرية تحت الأرض لحزب الله في 4 تشرين الأول. ويعتقد أن صفي الدين قُتل في اجتماع لمجلس شورى حزب الله، الذي يضم كبار قادة الحزب، حسبما ذكرت مصادر".

وتابع الموقع، "لم يتأكد بعد مصير صفي الدين ورفاقه. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن صفي الدين "قُتِل"، لكن متحدثًا عسكريًا إسرائيليًا قال لاحقًا إنه لا يستطيع تأكيد مقتله. ووصل قاآني إلى لبنان بعد يومين من اغتيال نصرالله، برفقة عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني وشخصيات أخرى "لتقييم الوضع على الأرض"، بحسب مصادر للموقع. لكن بعد الهجوم على صفي الدين، انقطع الاتصال به لمدة يومين، على حد قولهم. وتزايدت التكهنات عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام بأن قاآني أصيب أو قُتل في القصف الإسرائيلي المستمر للضاحية الجنوبية لبيروت، لكن مصدرًا في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين عراقيين كبار أخبروا الموقع أن قائد فيلق القدس لم يُصب ولم يكن مع صفي الدين في اجتماع مجلس الشورى".

وأضاف الموقع، "قال إيراج مسجدي، نائب قائد فيلق القدس والسفير الإيراني السابق في بغداد، للصحفيين يوم الثلاثاء إن قاآني "بصحة جيدة ويؤدي واجباته اليومية". لكن ثمانية مصادر من إيران والعراق ولبنان قالت إنه محتجز بينما تستمر التحقيقات.وقال قائد فصيل مسلح مقرب من إيران للموقع: "لدى الإيرانيين شكوك جدية في أن الإسرائيليين تسللوا إلى فيلق الحرس الثوري الإسلامي، وخاصة أولئك الذين يعملون في الساحة اللبنانية، لذلك فإن الجميع قيد التحقيق حاليًا". وأضاف: "لا شيء مؤكد في الوقت الحالي. التحقيقات لا تزال جارية وكل الاحتمالات مفتوحة".

اختراق "إيراني 100%"

بحسب الموقع، "ركزت التحقيقات الإيرانية في الظروف المحيطة بوفاة نصرالله على التحركات الأخيرة للعميد عباس نيلفوروشان، قائد فيلق القدس الذي قُتل إلى جانب الأمين العام لحزب الله. وبدأ نيلفوروشان الإشراف على العمليات في سوريا ولبنان بعد اغتيال سلفه العميد محمد رضا زاهدي في غارة إسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق في نيسان. وقال مصدران مقربان من حزب الله ومصادر عراقية مطلعة على الأحداث للموقع إن نصرالله كان خارج الضاحية الجنوبية لبيروت في الليلة التي سبقت اغتياله، لكنه عاد إلى المنطقة للقاء نيلفوروشان والعديد من قادة الحزب في غرفة عملياتهم المحصنة المعتادة. وقالت المصادر إن نيلفوروشان، الذي وصل إلى بيروت في ذلك المساء من طهران، نُقل مباشرة من الطائرة إلى غرفة العمليات تحت حي حارة حريك السكني، حيث وصل إلى هناك قبل نصرالله".

وتابع الموقع، "قالت المصادر إن الضربة التي استهدفت الاجتماع وقعت بعد وقت قصير من دخول نصرالله إلى الغرفة. وقالت أوساط مقربة من حزب الله للموقع: "كان الاختراق إيرانيًا بنسبة 100٪ ولا شك في هذا الجزء". وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية وفاة نيلفوروشان باعتباره "شهيدا" توفي إلى جانب نصرالله. وقالت أوساط مقربة من حزب الله للموقع إن قاآني كان في لبنان وكان من المتوقع أن يحضر اجتماع مجلس الشورى بدعوة من صفي الدين في يوم الضربة الجوية، لكن قاآني اعتذر وانسحب من الاجتماع قبل وقت قصير من بدئه، على حد قولهم. وقال وسيط مقرب من حزب الله: "استهدفت إسرائيل مكان هذا الاجتماع بغارة كانت أكبر وأقسى من الغارة التي استهدفت نصرالله. كان رأس صفي الدين هو المطلوب، وليس أي شخص آخر". وأضاف: "لقد تمت دعوة قاآني إلى هذا الاجتماع وفي ظل الظروف الحالية كان ينبغي أن يكون حاضرا".

وأضاف الموقع، "لم يتضح بعد مكان تواجد قاآني الآن. وتقول ثمانية مصادر إنه في طهران، لكن آخر قال إنه لا يزال في بيروت.ووصفت مصادر لبنانية وعراقية قاآني بأنه "قيد الإقامة الجبرية" وقالت إنه يخضع للاستجواب حاليا من قبل شخصيات تحت الإشراف المباشر للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.وقال قائد فصيل مسلح مدعوم من إيران للموقع إن اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران في تموز زاد من الشكوك في تعرض قوات الأمن الإيرانية لاختراق سيئ.

وأضاف القائد "إن الإيرانيين يحاولون الآن تحديد حجم الاختراق ومصدره، وتشير المؤشرات إلى أن المصدر هو الحرس الثوري، لكن من غير الممكن التأكد من ذلك في هذه المرحلة".

وختم بالقول: "كل ما يمكن قوله الآن هو أن الاختراق كبير للغاية والخسائر التي تسبب فيها أكبر بكثير مما كان يمكن لأي شخص أن يتوقعه"."