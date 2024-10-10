إنتشار كبير للجيش في الميناء... ما جديد جريمة قتل الشاب هاشم الايوبي؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الجيش انتشر بشكل كبير في مدينة الميناء في طرابلس، بعد التوتّر الذي ساد المنطقة على خلفية مقتل الشاب هاشم الأيوبي داخل أحد المقاهي.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، سلّم أ.د نفسه لشعبة المعلومات، وهو قاتل الشاب هاشم الأيوبي.