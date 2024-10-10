أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "الاجهزة الامنية تقوم بواجباتها كافة".

وفي كلمة له بعد اجتماع الامن المركزي، قال مولوي: "لضرورة وجود وعي لتجنب الفتنة"، داعياً "للتماسك والوحدة الوطنية لا التفرقة".

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وأشار إلى أن "عناصر القوى الامنية منتشرة حتى في بيروت".

وأضاف مولوي: "بيروت استقبلت العدد الأكبر من النازحين ونسعى لزيادة مراكز الإيواء فيها"، مؤكداً أن "الحفاظ على الأملاك العامة هو مظهر حضاري وندعو لعدم السماح بالتعدي على الأملاك الخاصة".

وتابع قائلاً: "نعمل من أجل ضمان سلامة مطار بيروت لأنه المنفذ الوحيد".

وقال: "كانت هناك محاولة لبناء غرف على كورنيش بيروت وهذا ما أفشلناه أمس".