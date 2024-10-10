Advertisement

لبنان

مولوي: لضرورة وجود وعي لتجنب الفتنة

Lebanon 24
10-10-2024 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1260096-638641657164602312.jpg
Doc-P-1260096-638641657164602312.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "الاجهزة الامنية تقوم بواجباتها كافة". 
 
وفي كلمة له بعد اجتماع الامن المركزي، قال مولوي: "لضرورة وجود وعي لتجنب الفتنة"، داعياً "للتماسك والوحدة الوطنية لا التفرقة".
Advertisement
 
وأشار إلى أن "عناصر القوى الامنية منتشرة حتى في بيروت". 
 
وأضاف مولوي: "بيروت استقبلت العدد الأكبر من النازحين ونسعى لزيادة مراكز الإيواء فيها"، مؤكداً أن "الحفاظ على الأملاك العامة هو مظهر حضاري وندعو لعدم السماح بالتعدي على الأملاك الخاصة". 
 
وتابع قائلاً: "نعمل من أجل ضمان سلامة مطار بيروت لأنه المنفذ الوحيد". 
 
وقال: "كانت هناك محاولة لبناء غرف على كورنيش بيروت وهذا ما أفشلناه أمس". 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:53 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-10-10
10:04 | 2024-10-10
10:01 | 2024-10-10
10:00 | 2024-10-10
09:57 | 2024-10-10
09:43 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24