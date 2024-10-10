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لبنان

هاشم: هذا أمر يثير الريبة ويستدعي التدقيق والتحقيق

Lebanon 24
10-10-2024 | 07:02
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اعتبر النائب قاسم هاشم في بيان ان "ما تردد اليوم حول اطلاق سراح احد مواطني العدو الاسرائيلي وهو مزدوج الجنسية وبضغط اميركي كما قيل،  امر يثير الريبة ويستدعي التدقيق والتحقيق،  لان هذه الحالة قد تكون اوسع ، لان الاحتضان والدعم العالمي لهذا الكيان ومستوطنيه يسهل له الحصول على اي جواز".
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واكد ان" المسؤولية الوطنية تتطلب التشدد والانتباه لمحاولات العدو خرق ساحتنا"، وقال:" الايكفي ما يصيب بلدنا من اجرام تجاوز الابادة؟".

 
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