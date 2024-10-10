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لبنان

للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية

Lebanon 24
10-10-2024 | 07:15
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أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً بصرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي بناءً على المرسوم رقم 14033 تاريخ30/9/2024.
 
 
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إقتصاد

وزير المال

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