للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية

أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً بصرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي بناءً على المرسوم رقم 14033 تاريخ30/9/2024.

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