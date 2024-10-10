عبدالله زار مركز ايواء النازحين في "الأنروا" في سبلين

زار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله مركز إيواء النازحين في معهد سبلين للتدريب المهني التابع لوكالة "الأونروا".

اطلع من مدير المركز على واقع النازحين وأوضاعهم من الجنوب والضاحية في المركز .