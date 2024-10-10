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لبنان

عبدالله زار مركز ايواء النازحين في "الأنروا" في سبلين

Lebanon 24
10-10-2024 | 07:39
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  زار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله مركز إيواء النازحين في معهد سبلين للتدريب المهني التابع لوكالة "الأونروا".
 
اطلع من مدير المركز على واقع النازحين وأوضاعهم من الجنوب والضاحية في المركز .
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