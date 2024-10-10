هل من أزمة غاز؟

أكّد أمين سرّ نقابة موزّعي الغاز جان حاتم أنّ "لا أزمة غاز".



وأضاف في حديث للـ"أم تي في" أنّ "الغاز متوفّر بكثرة والمخزون كافٍ، وأدعو الناس إلى عدم الهلع والتهافت إلى شراء وتخزين الغاز".

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