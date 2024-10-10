بوشكيان طرح أمام السفير الصيني حاجة مراكز إيواء النازحين لمولدات كهربائية

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عرض وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان مع السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان العلاقات الثنائية بين بيروت وبكين.وقد أثنى بوشكيان على "موقف الصين الداعم للبنان اقتصادياً وسياسياً في المحافل الدولية". وشكر ما تقوم به الصين من أجل لبنان وشعبه. واستعراض المآسي التي حلّت نتيجة العدوان الاسرائيلي، مناشداً الصين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي" التدخل من أجل وقف النار وتجنيب المدنيين الأعمال الحربية".وطرح بوشكيان حاجة لبنان حالياً لمولدات كهربائية وتجهيزها في مراكز إيواء النازحين، مناشداً الصين " تزويد لبنان بها".