"أمل" شيعت شهداء غارة ديردغيا في صور

Advertisement

أعلنت حركة" أمل" في بيان انها شيعت"شهـداء الغدر الصهـيوني الذين ارتقوا جراء غارة اسرائيلية معادية على بلدة دردغيا وهم: الشهيد السيد عبد الله محمد حسن الموسوي رئيس مركز صور الاقليمي في الدفاع المدني اللبناني، الشهـيد المجاهد السيد بسام محمد حسن الموسوي، الشهـيد المجاهد محمد حسن نزال، القائد الرسالي المسعف الشهـيد حسن نمر عيسى، الشهـيد علي سمير نجدي والشهـيد جوزف جريس البدوي.شارك في التشييع مسؤول حركة" أمل" في إقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل و عدد من أعضاء قيادة الاقليم و قيادة كشافة الرسالة الاسلامية.وقد أمّ المصلين على الجثامين الشيخ محمد بزي في روضة الزهراء في مدينة صور، بعدها تم دفن الشهـداء كوديعة في الارض المخصصة للشهـداء.هذا وتم تشييع الشهيد جوزف جريس البدوي في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في صور حيث أقام صلاة الجنازة على جثمانه الأب ماريوس خيرالله بحضور قيادة الحركة، ثم دُفن في مدافن مدينة صور.