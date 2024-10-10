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لبنان
طلب لمستخدمي ومتعاقدي مستشفى الحريري من ميقاتي.. ما هو؟
Lebanon 24
10-10-2024
|
08:24
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لفتت لجنة موظفي مستشفى الحريري الحكومي الجامعي إلى أن "نلتقي مجددا مرغمين، ونحن في حالة حرب لنرفع الصوت من داخل أكبر صرح إستشفائي حكومي في لبنان لموظفين محاصرين بفعل سياسات ادارية ووزارية تكاد تودي بالمستشفى الحكومي الاكبر وبموظفيه الى الهلاك لولا ارادة العاملين وبعض الداعمين، بإذن الله سنستمر.
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وأشارت اللجنة في بيان إلى عدد من النقاط، منها "التأخير المستمر والمقصود على ما يبدو لمستحقات الموظفين ومحاولة إذلالنا شهريا للحصول على فتات مستحقاتنا وتراكم مبالغ وحقوق عبر الاشهر وصولا للعجز عن دفعها وبالتالي حرمان الموظف منها او من قيمتها في تاريخ استحقاقها"، قائلة: "نحن الى اليوم لم نحصل على الراتب رغم الظروف الحالية وهناك تراكم لجزء من المستحقات عن الاشهر الاخيرة أضف اليها مبالغ أقرتها الحكومة عند أشهر سابقة لم تصل للموظف.
كما لفتت إلى "التأخر بتسديد مستحقات المستشفى من وزارة الصحة ودخول أية حوالة متعلقة بالمستشفى في دوامة الروتين القاتل بين وزارتي الصحة والمال حتى بات من المعتاد بأننا مع كل شهر نجند العالم لتمر المعاملة خلال اسابيع !! عوض ان تمضي بأيام معدودة وتحول الى حساباتنا وهذا حال الحوالة الاخيرة اليوم.
وتوجهت اللجنة إلى "الجمعيات والدول المانحة المهتمة بالانسان والقطاع الصحي التوجه نحو مستشفى الوطن، مستشفى الشهيد الحريري الحكومي الجامعي ودعمه بشكل مباشر وبالتالي لدعم الانسان وهذا هدفهم وهدفنا".
وطلبت من رئيس الحكومة "دولة الرئيس الانسان نجيب ميقاتي بالتدخل المباشر والفوري اولا بتسهيل معاملاتنا المتوقفة عند احدى الموظفات في وزارة المالية أضف اليها المبالغ المقرة سابقا بمراسيم حكومية ، وثانيا والاهم بالسعي مع وزارة الوصاية لدعم وتفعيل دور مستشفى العاصمة وكل لبنان" .
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