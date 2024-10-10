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لبنان

منذ الصباح... ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟

Lebanon 24
10-10-2024 | 08:32
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ المسيّرات الإسرائيلية لم تغب عن سماء بيروت والضاحية الجنوبية منذ صباح اليوم، وهي لا تزال حتّى الآن تُحلّق على علو منخفض.
 
 
 
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الضاحية

مسيرات

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