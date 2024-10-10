منذ الصباح... ماذا تشهد أجواء الضاحية الجنوبية؟

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ المسيّرات الإسرائيلية لم تغب عن سماء بيروت والضاحية الجنوبية منذ صباح اليوم، وهي لا تزال حتّى الآن تُحلّق على علو منخفض.

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