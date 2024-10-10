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لبنان

توسيع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق نهر بيروت.. فياض: أحد أوجه الصمود

Lebanon 24
10-10-2024 | 09:42
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دعا وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الشركات التي أبدت إهتمامها بالمشاركة في المناقصة لتوسيع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق نهر بيروت الى اجتماع في مبنى الوزارة، بغية الاستماع الى ملاحظاتهم والإجابة على اسئلتهم واستفساراتهم إن من الناحية الفنية او الادارية او الفنية.
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 استهل الوزير فيّاض الاجتماع بالترحيب بالجميع وبالقول: "اننا في مقابل ثقافة الدمار والقتل والمجازر التي يبرع بممارستها العدو الصهيوني إن في فلسطين أو في لبنان نحن اليوم نُظهر للجميع ثقافة البناء والتطوّر والحياة على رغم جميع الظروف المالية والاقتصادية التي عانينا منها على مرّ السنوات السابقة والظروف الأمنية والأعمال الحربية الجارية اليوم".

 اضاف:"إنّ ما نفعله اليوم هو أحد أوجه الصمود المتعددة والمتمثل بمتابعة أعمالنا في خدمة مواطنينا والاصرار على إنجاز المشاريع التي تعهدنا بتنفيذها. وما حضور هذا العدد الكبير من الشركات اليوم والذي يناهز العشرين شركة الا دليل إضافي على ما ذكرته آنفاً".

 تجدر الاشارة ان المناقصة التي كان قد أطلقها الوزير فياض في  الحادي عشر من شهر أيلول الفائت ترمي الى بناء محطة طاقة شمسية تعمل على الخلايا الفوطوفولتية بقدرة إجمالية تبلغ 8 ميغاوات على يتم تمويل كلفة هذه المحطة من موازنة وزارة الطاقة والمياه ويتم ربطها على الشبكة الوطنية لمؤسسة كهرباء .
 
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