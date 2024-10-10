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لبنان
بوحبيب استقبل السفير الفرنسيّ: لبنان مُتمسّك بالـ1701 وبالمبادرة الأميركية - الفرنسية
Lebanon 24
10-10-2024
|
10:49
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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، فور عودته إلى بيروت، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو وجرى عرض لمستجدات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان وسبل التوصل الى وقف لاطلاق النار، في ضوء المساعي التي تقوم بها فرنسا ودول أخرى في هذا الشأن. كما تم التطرق الى مؤتمر باريس المخصص للبنان والمزمع عقده في 24 تشرين الأول 2024.
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أعاد الوزير بو حبيب التأكيد على تمسك لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701 وبالمبادرة الأميركية-الفرنسية الهادفة الى وقف إطلاق النار وإعادة إرساء الهدوء على حدوده الجنوبية بالسبل الدبلوماسية.
وإستقبل وزير الخارجية أيضا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنيس-بلاسخارت وجرى البحث في تصعيد اسرائيل الخطير والمتواصل ومحاولتها تنفيذ اجتياح برّي في انتهاك واضح وسافر لسيادة لبنان وحرمة أراضيه. وجدد الوزير بو حبيب دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الى مضاعفة جهودهما وممارسة أقصى الضغوط على اسرائيل لتوقف عداونها وانتهاكها لسيادة لبنان واستهدافها المتعمّد للمدنيين ولمراكز للجيش اللبناني ولقوات اليونيفيل، ولدفعها الى تنفيذ القرار1701 والانسحاب من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها.
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