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لبنان

ما حقيقة إستهداف إسرائيل لحارة صيدا القديمة؟

Lebanon 24
10-10-2024 | 10:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إندلاع حريق نفايات في حارة صيدا القديمة.
 
 
وأضافت أنّ العدوّ الإسرائيليّ لم يستهدف المنطقة.
 
 
 
 
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