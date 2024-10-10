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لبنان

محمد الحوت: لا ضمانات بعدم ضرب المطار!

Lebanon 24
10-10-2024 | 11:21
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قال مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أنه "حتى الآن لا توجد ضمانات بعدم ضرب مطار بيروت".
وأضاف الحوت في حديث لـ"العربية" أن "الاتصالات مستمرة مع أجهزة الدولة لتقييم المخاطر بمطار بيروت"، آملاً أن "تتمكن الدولة اللبنانية من إنهاء الحرب سريعا".
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وأكد الحوت أن "الجيش موجود في مطار بيروت ونؤيد توسيع صلاحياته".
وقال أنه "نسير ما بين 30 إلى 40 رحلة يوميا من مطار بيروت". (العربية)
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